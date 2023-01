Gazzetta dello Sport: “Toro, Vlasic il trascinatore dei granata”

La vittoria in Coppa Italia a San Siro non ha decisamente fermato il Torino, che adesso è alla ricerca dei tre punti in campionato, dopo i due pareggi realizzati dall'inizio di questo 2023. La gara contro lo Spezia sarà una sfida importante, e Ivan Juric la costruirà intorno a Vlasic: il trequartista vuole ritornare al gol, e nel frattempo è una delle pedine fondamentali nel gioco di Juric. In attacco, il tecnico granata darà fiducia a Sanabria, che al Grande Torino non trova il gol da gennaio 2022, così avrà un modo per riscattarsi.