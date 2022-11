Gazzetta dello Sport: “Un Buongiorno da Toro, nella scia di Cravero”

Dalle giovanili alla prima squadra: Alessandro Buongiorno si sta prendendo sempre più il Torino. "Alessandro ha ventitré anni, da 17 vive e respira il granata. Torinese, famiglia torinista, cresciuto intorno allo stadi dove ha fatto anche il raccattapalle e nel quale oggi altri bambini entrano per vedere lui giocare. La sua è una parabola in ascesa progressiva: ogni stagione vi ha aggiunto un pezzo" scrive il quotidiano tra le sue pagine questa mattina. In questa stagione oltretutto il difensore classe 1999 ha spesso indossato la fascia da capitano: "Non accadeva da una ventina d’anni che un torinese, e torinista, venuto su dal vivaio, prendesse i gradi di capitano. È come un passaggio del testimone dai grandi del passato: i Cravero, i Lentini, i Fuser, ultimi capitani torinesi nati al Filadelfia" si legge sulla Rosea.