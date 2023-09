Gazzetta dello Sport: “Un Toro, cento idee”

L'arrivo di Adrien Tameze può permettere a Juric di variare sistema di gioco: "Il debutto di Adrien Tameze in maglia granata ha portato decisamente bene a Ivan Juric, che tanto si era speso per ritrovare nel gruppo Toro il jolly allenato a Verona. Schierato contro il Genoa in mediana di fianco a Linetty, ha battagliato per oltre un’ora, cioè fino a quando il fisico lo ha sorretto." si legge tra le pagine del quotidiano. Ora Tameze potrà sfruttare questa sosta per trovare la migliore condizione fisica: "Alla ripresa del torneo, il Toro va a Salerno e Tameze si candida per un utilizzo dal 1’ col proposito di riuscire a incidere di più. Secondo le attese di un tecnico che non ha esitato a rinunciare a Ilic per fargli spazio" scrive la Rosea.