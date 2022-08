Gazzetta dello Sport: “Valentino Lazaro: dove serve, lui puo’ giocare”

Ieri, lunedì 1 agosto, Valentino Lazaro ha firmato il contratto che lo legherà al Torino per la prossima stagione, ed è adesso ufficialmente un nuovo giocatore granata. Con il numero 19 sulla schiena, Lazaro si unirà per la prima volta alla squadra questa sera, nell'allenamento che Ivan Juric terrà al Filadelfia, in cui potrà provare il neo acquisto in più svariate posizioni. "Valentino Lazaro può essere definito un elemento eclettico: nel corso di una carriera dai marcati connotati offensivi ha svolto compiti anche da centrocampista e persino da difensore laterale. Il fisico compatto, elastico, lo ha agevolato nel dribbling e la velocità lo ha portato spesso sulla fascia, preferibilmente destra. Nelle sue prime apparizioni col Salisburgo, ha interpretato il ruolo di ala destra sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 o nel 4-4-2. Però in certe occasioni - scrive la Gazzetta dello Sport - è stato schierato anche come seconda punta, trequartista, o esterno a sinistra: ora, la sua possibile collocazione in granata". Insomma, un giocatore che potrebbe tornare utile a Ivan Juric in più occasioni e posizioni differenti.