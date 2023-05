Gazzetta dello Sport: “Vlasic l’uomo in più, sarà il perno d’attacco a La Spezia”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento su Nikola Vlasic, uno degli uomini su cui Juric punta maggiormente nella corsa all'ottavo posto. Il trequartista croato è uno dei leader silenziosi nello spogliatoio del Torino ed è anche uno dei componenti della rosa con maggiore esperienza internazionale, un fattore fondamentale per ambire ad un piazzamento europeo. Dopo il Mondiale in Qatar si era un po' spento ma nelle tre recenti vittorie fuori casa del Toro (Lazio, Sampdoria e Verona) era tornato ad essere quel giocatore in grado di dare un qualcosa in più a tutta la squadra. Al Bentegodi contro l'Hellas si era reso anche protagonista con un gol molto bello che è valso i tre punti. La classe di Vlasic si evince anche con le statistiche che lo descrivono quinto in Serie A per numero di passaggi chiave con 56: davanti a lui solo Zielinski, Pellegrini, Calhanoglu e Luis Alberto. Per riuscire ad ottenere una vittoria a La Spezia il Toro e Juric si affideranno quindi a Vlasic, un contesto che pare ideale per esaltare le qualità del numero 16 granata.