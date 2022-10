Gazzetta dello Sport: “Vojvoda e Lazaro: così il Toro cerca il pass sulle fasce”

Arrivano buone notizie dal Fila: Mergim Vojovda è recuperato in vista dell’Empoli. Proprio contro i toscani, l’esterno kosovaro dovrebbe tornare dal primo minuto: “C’è una nuova formula che sta per concretizzarsi: subito dentro Vojvoda dopo l’infortunio, la novità dello scivolamento di Lazaro sulla destra per far rifiatare uno spento Singo”.“L’Empoli rappresenta però l’occasione perfetta per ritrovare il pass sulle fasce. E allora appare anche inevitabile che Juric ripeschi dallo spogliatoio la solidità di Vojvoda, alla sua terza stagione in granata e ormai uno dei senatori dello spogliatoio. Un fastidioso infortunio a una caviglia gli aveva fatto saltare quattro delle prime otto giornate di campionato. Ma quando c’è stato, lo si è visto. Adesso per lui sta per iniziare un altro campionato” conclude la Gazzetta dello Sport.