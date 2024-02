Gazzetta dello Sport: “Zapata, il trascinaToro”

Duvan Zapata sta diventando un giocatore sempre più importante per il Torino: con il Lecce è arrivata l'ottavo centro stagione con la maglia granata, il terzo in questo 2024. "La cura Toro gli ha ridato una seconda gioventù. Ha voglia, entusiasmo, energie. E poi una così spiccata

regolarità sottoporta non l’assaporava dal periodo tra l’autunno e il principio dell’inverno 2021 a Bergamo. Aveva spalancato il suo 2024 con il gol pesantissimo di Cagliari, ha poi proseguito a Reggio Emilia casa del Sassuolo e venerdì ci ha pensato lui a chiudere la pratica-Lecce. È andato così a bersaglio in due partite consecutive in Serie A per la prima volta proprio da quel novembre di tre anni fa" scrive il quotidiano tra le sue pagine.