Gazzetta dello Sport: “Zapata senza limiti: «L’obiettivo è l’Europa»”

L'edizione odierna del quotidiano riassume l'incontro avvenuto ieri allo stadio Grande Torino, in occasione della presentazione del nuovo acquisto Duvan Zapata. Il giocatore ha parlato di sé e dei proprio nuovi obiettivi. A seguire le parole del giornale: "In mezz’ora di piacevole presentazione ai cronisti, Duvan Zapata non nomina mai l’Atalanta e nemmeno Gasperini. Dice un paio di volte «per la squadra dove ho giocato non ero più un punto fermo» o anche «la mia precedente società non ha voluto cedermi alla Roma», ma i riferimenti al passato non hanno più importanza. Il capitolo è chiuso: ora conta solo il presente, bisogna voltare pagina. E l’attaccante colombiano lo fa con lucidità, ottimismo e parole destinate a infiammare l’universo granata."