Gazzetta dello Sport: “Zima il futuro Toro”

Ieri i granata sono arrivati a Pinzolo ed hanno svolto il primo allenamento. Sul campo anche David Zima, che si è messo alle spalle l'infortunio al menisco ed ora sembra intenzionato a dare il massimo per mostrare a tutti il proprio valore. Su di lui il quotidiano: "Lo avevamo lasciato lo scorso 27 Gennaio a causa di un infortunio al menisco e lo ritroviamo oggi sorridente e disponibile, in prima fila quando c’è da tirare i compagni in allenamento e quando c’è un gruppo di bambini per un autografo. Chiamatelo pure il nuovo acquisto di Juric, perché con il suo completo rientro il Toro ha ritrovato una pedina forte e affidabile. Di certo è tanto motivato, si vede e si sente."