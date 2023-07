Corriere Torino: “Buongiorno, capitan futuro”

Sull'edizione odierna del quotidiano sono riportate le parole del difensore granata, futura bandiera del Torino: "«Sì, mi sento più leader, più responsabile anche nei confronti dei giovanissimi». Alessandro Buongiorno – per ora capitan futuro «perché la fascia è di Rodriguez, ed è giusto così» – ha preso coscienza di essere entrato in una nuova dimensione nel pianeta Toro. Già fissati i primi obiettivi stagionali: «Essere convocato in Nazionale a settembre, segnare di più su piazzato, migliorare nei cross, crescere insieme al Toro e alzare l’asticella delle nostre ambizioni». Con Bellanova – che si aggiunge a Ricci, Pellegri e lo stesso Buongiorno – va formandosi un intrigante zoccolo duro italiano".