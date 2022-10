Il Corriere di Torino: “7 gol per i granata, hanno bisogno di Sanabria”

"Il Torino ha un problema di gol, lo dicono i numeri - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Non di gioco. Perché il Torino anche a Napoli ha costruito azioni importanti, ha segnato e sfiorato il gol. E lo aveva fatto prima con il Sassuolo, ma sbagliando qualcosa e incassando nel finale quei gol, invece sin troppo puntuali, che hanno rallentato la corsa dei granata. Tra le certezze di Juric, aspettando il miglior Pellegri, c’è sempre Arnaldo Antonio Sanabria Ayala, più semplicemente Tony. Il centravanti paraguaiano che proprio a Napoli ha infilato il gol del 3-1 che ha riacceso le speranze granata e che proprio sul finire del primo tempo ha sfiorato il palo con un colpo di testa che avrebbe potuto cambiare la partita. Non è successo, a Sanabria è rimasta l’unica piccola soddisfazione della rete numero 50 in carriera e in Europa, troppo poco per lenire l’insoddisfazione nata per la sconfitta del Toro a Napoli".