Il Corriere di Torino: “A Lens la terza partita estiva”

"È il giorno della terza amichevole stagionale per il Torino di Juric - si legge sul quotidiano - , atteso oggi allo stadio Bollaert-Delelis alle ore 19 per il test contro il Lens. La partita, che sarà visibile in diretta su Dazn e Sky, rappresenta il primo atto di un mini ritiro in terra francese che vedrà i granata lavorare nei prossimi giorni presso il centro sportivo dello Stade Reims, squadra che la banda Juric affronterà il 6 agosto nella quarta e ultima amichevole prima di rientrare a Torino. Per l’allenatore croato saranno vere e proprie prove generali in vista del primo impegno ufficiale, il trentaduesimo di Coppa Italia contro la vincente di Feralpisalò-Vicenza da affrontare lunedì 14 agosto allo stadio Olimpico Grande Torino"