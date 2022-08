Il Corriere di Torino: “Adesso il club di Cairo punta sul difensore”

"Il Torino è scatenato sul mercato - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - , i rinforzi che servivano a Ivan Juric arrivano in tempo per la prima di campionato. È stato un inizio di settimana pirotecnico per il club di

di Emirhan Ilkhan, al Centro di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino c’era Nikola Vlasic, il trequartista di qualità che voleva Ivan Juric". Infine, tra la mattina e il pomeriggio, il club granata ha chiuso anche per l’arrivo di Aleksey Miranchuk. "L’affare era già fatto dieci giorni fa, poi l’Atalanta ha bloccato tutto, con un rimpallo di responsabilità tra l’ad Luca Percassi e il tecnico Gian Piero Gasperini". Adesso il Torino deve trovare un difensore che prenda il posto di Bremer. "Se venisse confermata la scelta di mettere Armando Izzo ai margini del progetto, allora potrebbero essere due i difensori da prelevare. In quest’ottica può essere letta la trattativa per il gigante Isak Hien (23 anni per 191 centimetri). Ma il Torino resta in prima fila anche per quanto riguarda l’olandese Perr Schuurs dell’Ajax e il belga Wout Faes dello Stade Reims".