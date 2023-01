Il Corriere di Torino: “Aina e Schuurs sono pronti per l’Empoli”

Il Torino continua la preparazione per la sfida di sabato sul campo dell'Empoli, e Ivan Juric può sorridere per le notizie provenienti dall'infermeria, come si può leggere nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Verso Empoli rientra l’emergenza infortuni in casa Toro. Ivan Juric ha già riaccolto in gruppo Ola Aina, che si è messo alle spalle tre mesi di stop. Il nigeriano deve ora ritrovare il ritmo partita. Tornano a disposizione per sabato, salvo sorprese, anche Perr Schuurs (la botta al fianco sinistro rimediata in Torino-Spezia è stata smaltita) e Sasa Lukic, che sta per guarire dall’elongazione alla coscia destra. Djidji, operato al naso, rientrerà presto. Restano fuori Pellegri, che ha qualche speranza di recuperare per i quarti di Coppa Italia a Firenze, e il lungodegente Lazaro".