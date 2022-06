Il Corriere di Torino: “Berisha si è ripreso il posto anche con la Nazionale”

Etrit Berisha è il protagonista sull'edizione odierna del quotidiano: "Titolare e capitano della Nazionale, e probabilmente titolare designato anche del Torino nella prossima stagione. Etrit Berisha ha attraversato momenti professionalmente peggiori, sebbene con la sua Albania le cose non vadano benissimo - si legge sul quotidiano - . Intanto il 33enne granata al momento si è preso un posto fisso tra gli undici di Edy Reja, risolvendo a proprio favore il dualismo storico con Thomas Strakosh. "L’ex Spal ha saputo conquistare gradualmente anche la fiducia di Ivan Juric e del Torino, scavalcando Vanja Milinkovic-Savic nelle gerarchie a partire dal mese di marzo. Le incertezze del serbo hanno regalato a Etrit un’occasione che ha raccolto nel modo giusto; pur inciampando in qualche errore l’albanese ha dato una generale sensazione di affidabilità. Era partito come secondo portiere, Berisha, forse contrariamente alle sue aspettative; e questo, per quanto affermato pubblicamente da Juric, ha avuto qualche conseguenza nel suo modo di allenarsi".