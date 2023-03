Il Corriere di Torino: “E’ tempo di rush finale, Juric ritrova tre dei suoi”

"Finita la sosta, è tempo di rush finale: fino al 4 giugno non ci si ferma più - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Da adesso due mesi pieni che possono ancora spostare i giudizi per quanto riguarda il presente e il futuro del Torino. L’obiettivo? Nessuno lo dice, perché non era il traguardo fissato a inizio stagione, ma un pensierino alla Conference League al Filadelfia lo si fa eccome. Vuoi perché la classifica vede diverse squadre raccolte in pochi punti, vuoi perché potrebbero influire anche le decisioni della giustizia sportiva, vuoi perché i recuperi più o meno prossimi di Lazaro, Pellegri e Karamoh possono riconsegnare a Ivan Juric strumenti importanti".