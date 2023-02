Il Corriere di Torino: “Giovani e senso di appartenenza, ecco Gineitis”

"Gineitis, Adopo, Singo e Buongiorno. La formazione iniziale schierata da Juric in Milan-Torino vedeva in campo quattro giocatori su undici passati dalla Primavera - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Lo hanno fatto con percorsi diversi (tra questi solo il difensore ha svolto tutta la trafila del vivaio), ma per la società è senza dubbio un fatto da interpretare positivamente. Il settore giovanile del Torino è tornato a proporre giocatori da Serie A ed è questo il primo obiettivo da prefiggersi, al di là dei risultati e dei titoli da inseguire. Se poi anche questi dovessero arrivare, meglio ancora. La Primavera ha diversi giocatori di qualità, come ha detto anche Ivan Juric, ma ha vissuto qualche alto e basso di troppo (a costituire rammarico è soprattutto l’eliminazione dalla Coppa Italia, subita per mano del Genoa che ha vinto in rimonta da 2-0 a 2-4)".