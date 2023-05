Il Corriere di Torino: “Granata orientati verso il rinnovo biennale per Karamoh”

"Yann Karamoh ha fatto centro. Il riferimento non è solo al gol di La Spezia, il quinto stagionale per il francese. Ma anche al possibile, anzi probabile, prolungamento di contratto - si legge sul quotidiano - . Il club granata è infatti orientato a esercitare l’opzione per il rinnovo biennale prevista originariamente nell’accordo con cui l’attaccante esterno è arrivato al Torino. Karamoh ha saputo superare con umiltà e lavoro i primi mesi in cui Juric non gli concedeva troppe chance (solo 146 minuti giocati fino a fine febbraio). Poi la svolta iniziata con la rete nel quarto di Coppa Italia contro la Fiorentina del 1° febbraio: da lì, quattro gol segnati nei successivi 35 giorni. Sul più bello, un infortunio a un polpaccio ha spezzato il ritmo di Yann, che però si è riproposto con buone prestazioni nel finale di campionato".