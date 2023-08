Il Corriere di Torino: “Granata pericolosi in attacco e solidi dietro”

"Autorevolezza, testa alta, idee chiare e corsa per lunghi tratti della partita - si legge sul quotidiano - . Il Toro esce indenne dal crash-test in casa del Lens. Finisce 0-0 davanti ai circa 38mila spettatori dello stadio Bollaert-Delelis, di cui una ventina erano coraggiosi tifosi granata che hanno sfidato la distanza di quasi mille chilometri da Torino e la pioggia torrenziale caduta sul nord della Francia. Dal settore ospiti si saranno accorti che la squadra di Juric è sempre lei, con i suoi pregi e i suoi difetti, anche perché nell’undici iniziale di Lens non c’erano nuovi acquisti (complice il sovraccarico che ha tenuto ai box Raoul Bellanova). Bella personalità, buon palleggio, una retroguardia solida e anche qualche occasione creata, oltre a quelle inevitabilmente concesse alla seconda forza dell’ultimo campionato francese. In attesa di qualche rinforzo che possa dare qualcosa in più, Juric consolida le sue certezze: è un Toro sempre tosto e tignoso, l’approccio non è cambiato. Non è poco".