Il Corriere di Torino: “I granata ospitano l’Udinese, in palio il 7° posto”

"La batosta dell’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina? - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - Ivan Juric se n’è fatto una ragione, almeno questo è ciò che il tecnico lascia intendere. Di sicuro ha la convinzione e la speranza che così si possa dire per i suoi ragazzi. Oggi alle 15 arriva l’Udinese in una partita che potrebbe dare un altro senso alla seconda metà di stagione. Al di là delle disquisizioni su quale sia il potenziale di questo Torino e di quello che potrebbe succedere alla Juventus sul tema penalizzazioni, la classifica indica che una vittoria contro i friulani vorrebbe dire settimo posto. Il non dire che, classifica alla mano, si può puntare a una qualificazione europea è per Juric non un tentativo di nascondersi, ma una manifestazione di rispetto per la sua squadra. Non sarà facile, da questo punto di vista, fronteggiare un’Udinese che della fisicità fa uno dei suoi punti di forza. Ma l’Udinese, all’andata, fu battuta dai granata alla Dacia Arena. Quel giorno la copertina se la prese Pietro Pellegri, che proprio contro i friulani torna a disposizione dopo 40 giorni di stop: partirà dalla panchina. Recupera anche Djidji, che permetterà a Schuurs di tornare nel suo ruolo di centrale difensivo, mentre sono fuori Radonjic (problema muscolare), il lungodegente Lazaro, Zima (che dovrà operarsi al menisco: lo stop sarà lungo) e, novità dell’ultima