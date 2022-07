Il Corriere di Torino: “I granata sono vicinissimi a Bayeye”

Sulle pagine del quotidiano si parla di mercato in casa Toro: "Ad essere atteso già per le visite mediche entro domani ci sarebbe infatti Brian Bayeye, esterno destro classe 2000 in arrivo dal Catanzaro. Francese di Parigi, cresciuto nel Troyes e poi passato nel 2019 al club calabrese, ha disputato le ultime due stagioni in C tra Carpi (prestito) e appunto Catanzaro". Il ds Davide Vagnati è pronto a dargli un’opportunità tra gli esterni a disposizione di Ivan Juric. Ma il mercato del Torino non può finire qui. "Proseguono i contatti con l’entourage di Filip Djuricic, arrivato a scadenza di contratto con il Sassuolo: è il suo uno dei nomi più caldi per la ristrutturazione della trequarti, mentre si cerca un’intesa con il Leicester per il rinnovo del prestito di Dennis Praet su nuove basi economiche rispetto a quelle della scorsa stagione. Occhio poi sempre a David Okereke, di proprietà del Bruges e reduce da una buonissima stagione con il Venezia. A centrocampo è ora quello di Giulio Maggiore il profilo sotto la lente di ingrandimento, contatti avviati con agenti e Spezia".