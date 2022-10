Il Corriere di Torino: “I granata vincono a Udine, sboccia Pellegri”

"La potenza per scattare in profondità e bruciare il marcatore, la lucidità per fare centro sotto porta. E poi la voglia di lottare e aiutare la squadra - si legge sul quotidiano - . Pietro Pellegri firma il successo del Torino a Udine, consolidando la sensazione che abbia appena iniziato a far vedere di cosa è capace. Pietro esulta rabbiosamente sotto il settore ospiti, fa commuovere papà Marco, il team manager, ed esultare il suo mentore, Ivan Juric. Poi, certo, viene la soddisfazione personale per il secondo gol in due partite, contando quello segnato al Cittadella in Coppa Italia. Tutto, o quasi, passa dalla continuità anzitutto dal punto di vista dell’integrità fisica, per un ragazzo la cui crescita è stata frenata da problemi muscolari. Il tecnico si tiene strettissimo un risultato che interrompe un periodo non felice e restituisce entusiasmo, pur riconoscendo le difficoltà incontrate".