Il Corriere di Torino: “Il 4 luglio raduno al Filadelfia, poi il ritiro in Austria”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"La stagione 2022/2023 del Torino inizierà con il raduno al Filadelfia, il 4 luglio - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Una prima settimana di lavoro in città e poi la squadra l’11 luglio si sposterà a Bad Leonfelden (Alta Austria). Dopo quasi due settimane, un’amichevole chiuderà la prima parte di ritiro e la squadra si sposterà direttamente a Waidring (Tirolo) per una settimana ulteriore di preparazione che si chiuderà con un’altra amichevole". La squadra di Ivan Juric tornerà a Torino il 31 luglio in vista dell'inizio del campionato di Serie A 2022/2023.