Il Corriere di Torino: “Il «derby» di Riccardo Maspero”

Lunedì 20 febbraio alle 20.45 il Torino ospiterà la Cremonese, e sulle pagine odierne del Corriere si può leggere l'intervista a Riccardo Maspero, che in carriera ha vestito sia la maglia granata, sia quella grigiorossa: "«Torino e Cremonese sono state senza dubbio le squadre più importanti della mia carriera». Riccardo Maspero, volto mai dimenticato nella Torino granata, oggi allenatore, ripensa al passato: «Con i grigiorossi, dal 1988 al 1994, mi sono consacrato calciatore. Al Toro, dal 2000 al 2003, ho vissuto i momenti più belli: una promozione da record in A, il derby (quello famoso della buca, ndr), l’esperienza europea in Intertoto. Per la partita di lunedì si può firmare per un pari?». Sicuramente non lo farebbe Ivan Juric, nell’ospitare in casa l’ultima della classe ancora a secco di vittorie".