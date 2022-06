Il Corriere di Torino: “Il Toro guarda molto la carta d’identità sul mercato”

"Il Torino 2021/2022 è stato forse il più giovane anagraficamente degli ultimi vent’anni - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - : i 31 giocatori impiegati in Serie A avevano un’età media di 25,3 anni, la terza più bassa del campionato, mentre (per fare solo un esempio) la formazione schierata nel derby di andata è stata la più giovane in una stracittadina dal 1996 in avanti". In vista della prossima stagione, il club e il tecnico continueranno a investire su ragazzi Under 23 come fatto nel primo anno della gestione Juric.