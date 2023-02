Il Corriere di Torino: “Juric cerca il tris con sorpresa”

Dopo aver già battuto il Milan due volte (una in campionato e una in Coppa Italia), stasera a San Siro il Torino di Juric va a caccia di quello che sarebbe un clamoroso tris di vittorie contro i rossoneri, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "L’11 gennaio il gol di Adopo, una notte magica e piena di emozione. Una vittoria che sarebbe stata celebrata anche al Filadelfia con i tifosi se ci fosse stata la possibilità di farlo. [...] Ma Juric sta pensando a come colpire, a come sorprendere i rossoneri e Pioli, già affondato due volte in stagione e in due modi diversi in coda a due partite unite dal successo granata. A caccia del tris, Juric cerca un’idea. O meglio deve scegliere tra i pensieri che ne hanno animato la vigilia, che riguardano la coppia centrale: «Potrebbe esserci una sorpresa» annuncia in conferenza. E potrebbe essere Nikola Vlasic schierato in mediana con Adopo (o Vieira)".