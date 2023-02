Il Corriere di Torino: “Juric loda tutti i granata. Ora il derby”

"Juric prova ad andare oltre - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Incassa il punto e fa i complimenti ai suoi. E ora c’è solo il derby da guardare, con l’ottimismo che il tecnico croato chiede a tutto l’ambiente. In Toro-Cremonese 2-2 ce ne sono state diverse. Un tempo dominato dal Toro, tanto che all’intervallo l’1-0 stava decisamente stretto ai granata. Nella ripresa invece per mezz’ora la Cremonese ha ribaltato tutto, passando addirittura in vantaggio. Infine la reazione del Toro, di pura rabbia, che porta al 2-2 finale non senza la speranza di ottenere comunque i tre punti. Così torna il tabù con le ultime della classe (appena 3 i punti conquistati nel 2023 con Verona, Salernitana, Spezia e ora Cremonese), al derby di martedì prossimo sarà di nuovo la Juve a partire con un punto di vantaggio".