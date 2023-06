Il Corriere di Torino: “La difesa dei granata conta ormai su cinque titolari”

"La difesa è fatta, ora bisogna fare il resto del Toro - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Si può modificare una famosa frase di Massimo D’Azeglio per dire che con il rinnovo di Koffi Djidji il Torino versione 2023/2024 riparte dal suo pezzo forte, la retroguardia, che a oggi è confermata in blocco eccezion fatta per il mancato riscatto di Gravillon, ritornato allo Stade Reims. Con 41 reti subite in 38 partite, la difesa del Toro di Juric è stata la quinta più forte dell’ultimo campionato. Ora l’obiettivo della società è adeguare il resto della rosa".