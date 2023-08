Il Corriere di Torino: “La seconda avventura in granata di Vlasic”

"La seconda avventura al Torino di Nikola Vlasic è iniziata alle 8 di ieri mattina, quando il trequartista croato si è presentato al Centro di Medicina dello Sport dello stadio Olimpico Grande Torino per le visite mediche - si legge sul quotidiano - . I test sono stati approfonditi: l’ex West Ham è uscito quando erano passate le 11.30. Ad accoglierlo, diversi giovani tifosi, che lo hanno aspettato nell’antistadio per foto e autografi. Vlasic è molto amato nella piazza granata, e l’affetto è ricambiato. Fin da subito Nikola aveva detto sì a un futuro sotto la Mole, ed è stata solo questione di tempo affinché Torino e West Ham trovassero la quadra a livello economico. Il giocatore non ha