Il Corriere di Torino: “Lazaro ha conquistato il Toro”

"In fondo, perché sorprendersi? Valentino Lazaro ha un curriculum solido alle spalle, ed era quindi tutto sommato pronosticabile un buon impatto in granata - si legge sul quotidiano - . Già, un buon impatto sì. Ma il 26enne è obiettivamente andato oltre ogni aspettativa. In un lampo, ha ribaltato le gerarchie in fascia. Oggi è lui a prescindere la prima scelta di Ivan Juric, soprattutto a sinistra (dove la concorrenza di Vojvoda non è mica uno scherzo), all’occorrenza anche a destra. Parlano i numeri: 11 presenze (su 12 giornate) in campionato, da 9 gare consecutive è titolare. Prestazione importante l’ultima, contro i campioni d’Italia del Milan: asfaltato Kalulu, assist per l’1-0 di Djidji, continuità impressionante lungo l’out di competenza. A convincere Ivan da Spalato è stata proprio la capacità dell’austriaco di arare senza troppe pause l’intera fascia, garantendo concretezza dietro e qualità vera in territorio nemico. Si trova bene a Torino, si è ambientato velocemente nello spogliatoio".