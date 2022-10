Il Corriere di Torino: “Lo scorso febbraio Vanja perse il posto proprio a Udine”

"L’ultima trasferta in casa dell’Udinese, Vanja Milinkovic-Savic la ricorda sicuramente bene - si legge sul quotidiano - . Era il 6 febbraio e la gara della Dacia Arena sembrava destinata a terminare sullo 0-0 quando al 93’ una non irresistibile punizione di Nahuel Molina colse di sorpresa il portiere serbo, che si fece colpevolmente infilare sul primo palo. Pochi secondi dopo, al 96’, Vanja si fece sfuggire dalle mani un comodo pallone e causò il rigore del raddoppio trasformato da Ignacio Pussetto. Fu un vero finale da incubo per Vanja, che di lì a qualche partita finì per perdere il posto da titolare a favore di Etrit Berisha. Poco più di otto mesi dopo, il Toro giocherà a Udine con il gigante serbo che fin dall’estate si è ripreso con forza il ruolo di primo portiere: ora Juric non lo toglie dai pali granata neppure in Coppa Italia".