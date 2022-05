Il Corriere di Torino: “Mandragora, via alla trattativa con la Juventus”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il protagonista sulle pagine dell'edizione odierna del quotidiano è Rolando Mandragora, futuro capitano del Torino qualora Andrea Belotti non restasse e Gleison Bremer fosse ceduto. Ma prima occorre risolvere la questione con la Juventus: "il club granata aveva un obbligo di riscatto fissato a 9milioni e condizionato al raggiungimento di un certo numero di presenze che non si è verificato. Resta un semplice diritto di riscatto fissato a 14 milioni da esercitare entro il 17 giugno. La società granata ha intenzione di trattenere Mandragora rivedendo al ribasso la cifra: un summit era inizialmente in programma per la scorsa settimana, è stato rinviato a questa. Il club bianconero ha la necessità di monetizzare dalle cessioni dei giocatori di proprietà che non rientrano nei piani, il Toro vuole trattenere un giocatore che in diciotto mesi ha convinto pienamente".