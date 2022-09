Il Corriere di Torino: “Promosso capitano, Rodriguez ha dato al Toro astuzia”

Il protagonista sull'edizione odierna del quotidiano è Ricardo Rodriguez. "Il primo segnale del fatto che la giornata di sabato non sarebbe stata delle più dolci, per il Toro, è arrivato nelle ore precedenti il match contro il Sassuolo, con la notizia dell’assenza di Ricardo Rodriguez dal match contro il Sassuolo per un attacco febbrile - si legge - . Il difensore svizzero ha un peso specifico importantissimo sia a livello di rapporti con i compagni sia per il contributo che dà in campo. Può essere solo un caso il fatto che proprio sabato il suo sostituto, Alessandro Buongiorno, sia incappato in una serata storta. Ricardo Rodriguez, insomma, nel Toro di oggi ha un suo peso. Anche, se non soprattutto, sul piano tecnico. Difensivamente è un drago: compensa con intelligenza e malizia a doti fisiche non incredibili e in marcatura sa il fatto suo. E poi il capitano granata è determinante per quanto riguarda l’impostazione della manovra".