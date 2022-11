Il Corriere di Torino: “Radonjic e Vlasic pronti per il Qatar, Juric festeggia”

"Anche altre volte il Toro era senza centravanti. E si vedeva. Contro la Samp invece la punta non c’era ma nessuno se n’è accorto. In realtà sì - si legge sul quotidiano - , ma solo perché ieri sera la versione falso nove di Nikola Vlasic ha funzionato a meraviglia, così come l’intesa con quel Nemanja Radonjic tornato in formato stellare. Anzi, mondiale. Entrambi infatti faranno parte del gruppo di granata che in Qatar realizzeranno il sogno di giocare un Mondiale, raccogliendo anche i frutti del rilancio personale ottenuto con la maglia del Toro. Soddisfatto al termine Ivan Juric, a parte il cambio obbligato Schuurs-Buongiorno del primo tempo (olandese subito trasportato in ospedale per accertamenti, spalla lussata per lui), le altre sostituzioni son diventate proprio le passerelle per Radonjic e Vlasic nei minuti finali".