Il Corriere di Torino: “Ricci guida un Toro perfetto”

e guida un Toro perfetto: 7,5 per lui, la prova che si è completato e continua a crescere - si legge nelle pagelle del quotidiano - . Prende per mano il Toro guidando tutta la squadra per baricentro e tempi di gioco, cerca spesso la palla dentro per Seck (splendido l’assist per il gol annullato al senegalese al 12’). Spende un’ammonizione per fermare Saponara al limite prima che la situazione diventi complicata e soprattutto corre ovunque, sempre".