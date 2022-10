Il Corriere di Torino: “Schuurs, gigante granata”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tra i migliori nelle file granata contro l'Empoli c'è sicuramente Perr Schuurs, giocatore sempre più fondamentale nello scacchiere di Ivan Juric come riportato nelle pagine odierne del Corriere di Torino: "L’urlo della Maratona, alla lettura delle formazioni, la dice lunga su quanto la tifoseria si sia già innamorata di Perr Schuurs. [...] L’olandese del Toro è stato uno dei migliori anche contro l’Empoli. Ha cancellato dal campo Lammers prima e Pjaca dopo. E poi ha recuperato, ha spinto è andato in attacco. Giocatore totale, anche in omaggio al suo passato da centrocampista. Critica e tifosi lo vedono titolare sin dall’esordio a Cremona, dove pure – appena arrivato – giocò da leader".