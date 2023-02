Il Corriere di Torino: “Schuurs ha conquistato tutti in pochi mesi”

"La mentalità e la personalità del professionista l’ha presa dal padre, il resto lo ha affinato durante il suo percorso caratterizzato dalla precocità - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Perr Schuurs da Nieuwstadt si è preso il Toro ormai definitivamente: era molto difficile sostituire Bremer, ma il club ci è riuscito nel migliore dei modi, mettendo le mani su un difensore diverso dal brasiliano per caratteristiche ma in grado di garantire lo stesso livello di rendimento. Juric gli ha affidato le chiavi della difesa, lo ha fatto dopo un breve periodo di ambientamento: Perr si è calato nella parte e ora, nel mondo Toro, sta a meraviglia. La crescita di Schuurs sta passando anche dalle sapienti mani di Juric, uno che è specializzato nel far esplodere i difensori".