Il Corriere di Torino: “Si lavora per prolungare il contratto di Milinkovic”

"Può questo Mondiale rappresentare l’esame di maturità definitivo per Vanja Milinkovic-Savic? Probabilmente sì, visto che mai il serbo era stato protagonista a questi livelli - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . Il Toro spera di ottenere dal Qatar un’ulteriore conferma del fatto che tra i pali ha un patrimonio importante, un portiere classe 1997 che è cresciuto molto negli ultimi mesi e ha margini di miglioramento ulteriori. Intanto Vanja ha iniziato bene, da migliore in campo della sua Serbia nel match d’esordio contro il Brasile. Il Toro è al lavoro per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2024. La trattativa con l’agente del giocatore è alle battute finali e ci sono i presupposti affinché dopo il Mondiale si possa chiudere. Intanto, c’è il match di domani contro il Camerun. Per la Serbia è già una gara da dentro o fuori: gli esami, per Vanja, non finiscono mai".