Il Corriere di Torino: “Toro a tavoletta”

Il Torino si prepara agli ultimi due impegni prima della sosta per il Mondiale con l'obiettivo di dimenticare la sconfitta di Bologna e migliorare lo score della passata stagione, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Ci sono 180 minuti intensi prima della sosta Mondiale. Due gare – in serata la Samp (ore 20.45), domenica la Roma in trasferta – nelle quali il Toro ha l’occasione di scavare un solco rispetto alla versione granata 2021-2022. Un parametro di confronto comunque importante, indicativo. In caso di bottino pieno, la banda Juric raggiungerebbe infatti quota 23, cinque lunghezze in più rispetto alla quindicesima giornata dell’anno scorso. Basterebbe dunque già l’eventuale successo con la Samp per mantenere alte le possibilità di superare a fine stagione la prima versione Juric: decimo posto e 50 punti in classifica".