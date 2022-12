Il Corriere di Torino: “Toro, festa e futuro”

Il Torino ha festeggiato i suoi 116 anni di storia tra celebrazione del passato e del presente e progettazione verso il futuro, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Il Toro ha festeggiato i suoi 116 anni nel cuore della città, in via Lagrange, alla Rinascente, partner commerciale di un club che resta solido sotto tutti i punti di vista, qualità non da poco in tempi in cui la situazione economica del nostro calcio sta assumendo toni ai limiti del drammatico. [...] «Spero di poter dare delle soddisfazioni a tutti — ha detto il presidente Urbano Cairo nell’ambito della festa di sabato sera —. Nelle precedenti due stagioni abbiamo perso 60 milioni. I motivi sono stati tanti: un po’ per colpa del Covid che ci ha martoriato; un po’ perché anche io ho fatto degli errori; un po’ per il mercato, che di fatto si è azzerato durante la pandemia. Ora abbiamo riaperto un ciclo, con nuovi giocatori, soprattutto con Ivan Juric, che ricorda tantissimo quel tremendismo granata incarnato da Gustavo Giagnoni. Juric mi piace da morire, ha un bel caratterino, però è bravo bravo".