Il Corriere di Torino: “Toro, primo giorno di scuola”

Dopo due settimane di vacanza, i granata di Ivan Juric sono tornati ad allenarsi al Filadelfia, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Una sessione di allenamento tecnico per iniziare la seconda parte della stagione. Il Torino è ripartito dai blocchi: tutti di nuovo al Filadelfia, dopo due settimane di vacanze in giro per il mondo, per una seduta mattutina in campo – esercizi con la palla, poi partitella – seguita dal pranzo obbligatorio di squadra nella nuova sala mensa dello storico impianto. Singo è stato il primo a fare capolino in via Spano, accompagnato da un taxi, poi via via sono arrivati tutti gli altri".