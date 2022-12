Il Corriere di Torino: “Toro, riecco il capitano”

Archiviato il Mondiale, il Torino continua la preparazione verso la ripresa del campionato, e ora potrà contare anche su Ricardo Rodriguez, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Il Toro si rituffa in clima campionato e ritrova la sua guardia svizzera. Ricardo Rodriguez torna al Filadelfia dopo il riposo post Mondiale: ci sarà anche lui oggi alla ripresa dei lavori della squadra, in città dopo dieci giorni di ritiro in Spagna. [...] La truppa granata è attesa da una full immersion, con Juric che vuole perfezionare il lavoro in vista della ripresa della Serie A".