Il Corriere di Torino: “Ultimi giorni di vacanza e primi arrivi al Filadelfia”

"Il conto alla rovescia è già partito. La nuova stagione del Torino inizia lunedì prossimo, quella che parte oggi è l’ultima settimana di inattività - si legge sul quotidiano - . C’è chi si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza, come Ricardo Rodriguez, da poco diventato papà del piccolo Santiago. Ma già in questi giorni alcuni calciatori appariranno alla spicciolata al Filadelfia per alcuni allenamenti individuali seguendo le tabelle consegnate dallo staff tecnico. E la società sta continuando a lavorare per portare a Ivan Juric volti nuovi".