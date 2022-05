Il Corriere di Torino: “Verdi torna da Salerno, quale futuro per lui?”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino riflette sulla posizione di Simone Verdi, rientrato dal prestito secco alla Salernitana, ma sul cui futuro c'è ancora un grosso punto interrogativo, come si può leggere sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Nel suo primo anno al Toro, Ivan Juric ha rilanciato giocatori reduci da prestiti lontano da Torino, come Aina e Djidji. Succederà anche nel 2022-2023? Sicuramente il Toro si ritrova in mano alcuni dossier da analizzare con cura. Il più importante è di quello di Verdi, che grazie al prestito secco alla Salernitana è rinato. Il calciatore ha fatto capire che vorrebbe rimanere in Campania, ma un altro prestito è improbabile. Verdi, sotto la Mole, ha solo un altro anno di contratto e il Torino dovrà rinnovare o venderlo quest’estate per non perderlo a parametro zero".