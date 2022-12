Il Corriere di Torino: “Vlasic in mezz’ora a Monza firma due gol”

"Bentornato Nikola - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . A Monza mancava lo striscione, ma non i tifosi del Toro – che in Brianza ha davvero tanti affezionati, il primo dei quali è Vittore Beretta, ieri anche sul campo – che si sono gustati dal vivo il ritorno del croato. Un ritorno col botto, anzi due. Perché in mezzora di match il trequartista granata si è preso la scena con due gol ma anche qualche giocata d’autore. È appena tornato da sei giorni di vacanza post mondiale, ma non ha mai staccato la spina e lo racconta ai microfoni di Torino Channel poco dopo la partita. . Il sorriso e lo sguardo lungo di Nikola piacciono a tutti, a Juric e al club in particolare. E il terzo posto al mondiale ha cambiato il numero 16 granata, lo ha reso più sicuro, più sereno, più convinto. Si vede anche da lontano e si percepisce quando parla, quando si racconta, quando si emoziona parlando di quel podio così importante per il suo Paese, per la gente e per lui".