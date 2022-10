La Gazzeta dello Sport: “Juric vuole più gol, piani d’attacco per il Toro”

Una delle conclusioni che si possono trarre da questo inizio di stagione del Torino è che i granata segnano poco rispetto alla mole di occasioni che creano. Per questo motivo Juric starebbe pensando a qualche accorgimento tattico in vista del derby, come riportato nelle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "C’è però un paradosso che sta accompagnando il secondo Toro di Juric: segna poco, decisamente troppo poco, rispetto alla montagna di possibilità che produce. [...] Il Toro con vista sulla Juventus potrebbe andare ancora di più oltre le storiche abitudini di Juric. Oggi inizieranno le vere prove generali (ieri allenamento di scarico per chi ha giocato con l’Empoli, lavoro atletico per gli altri con un po’ di Primavera), le novità nel modulo e negli uomini non sono da escludere. E se davanti Juric passasse alle 4 punte?".