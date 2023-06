La Gazzeta dello Sport: “Toro avanti con Juric”

La stagione è finita, ma in casa granata c'è una certezza: Juric resta. Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul tecnico. "Il vertice ha confermato la volontà di continuare insieme anche per la terza stagione", così scrive il quotidiano, che poi prosegue: "L’incontro voluto dal presidente Urbano Cairo con i responsabili tecnici del club, l’allenatore croato e il direttore Davide Vagnati, ha confermato la concorde volontà delle parti di proseguire nel progetto varato due anni or sono, quando cioè Juric firmò un contratto valido tre annate sportive".