La Gazzetta dello Sport: Juric prepara la terza stagione alla guida del Toro”

Per Ivan Juric dopo due anni in granata deve arrivare la consacrazione: "Ivan Juric atto III. Il Toro riprende oggi, radunandosi al Filadelfia, il lavoro intrapreso dall’allenatore croato nel 2021-22. Quella può essere considerata la stagione della semina, nella quale il tecnico ha sparso sul campo i suoi concetti di gioco e gli allievi hanno iniziato a farseli entrare in testa. Nella seconda stagione, appena andata in archivio, ci sono stati arricchimenti ed evoluzioni, diciamo che il seme è stato piantato da Juric con attenzione maniacale alfine di trarre i primi frutti, e difatti la squadra ha migliorato la classifica. Adesso inizia la terza annata che dovrebbe portare a raccogliere belle soddisfazioni". Pinzolo ha regalato ricordi al miele: "La tifoseria si sta organizzando per non far mancare sostegno e ottimismo durante il ritiro di Pinzolo. Nella serata di venerdì 21 torna l’incontro tra il popolo granata e i giocatori radunati nella piazza del rinomato centro della Val Rendena che ha già ospitato nel passato il Toro anni Ottanta guidato da Gigi Radice e poi quello anni Novanta griffato Emiliano Mondonico. Quindi sul piano scaramantico è una località che “accende” gli entusiasmi".