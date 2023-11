La Gazzetta dello Sport: “Cairo carica Toro”

"Non solo la lotta alla pirateria, i costi da ridurre, i diritti da vendere all’esteroe gli investimenti da programmare - si legge - . Nel bel mezzo di un pomeriggio di riflessione su presente e futuro del nostro pallone, non poteva mancare pure una spruzzata di azzurro. Mescolandola al granata, la soddisfazione è pure maggiore per il presidente del Torino Urbano Cairo, fiero del suo ragazzo nazionale, Alessandro Buongiorno ".