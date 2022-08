La Gazzetta dello Sport: “A Cremona Juric punta su Vlasic”

Il Torino punta a continuare la striscia di risultati utili consecutivi anche a Cremona, e il tecnico Ivan Juric ripone molta fiducia nell'apporto di Nikola Vlasic, come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Centotrentaquattro minuti di antipasto sono stati utili per aumentare l’appetito. È il minutaggio di Nikola Vlasic nella sua prima avventura in Seria A: la ripresa in Brianza, una partita intera con la Lazio. Due momenti preziosi per sciogliere le gambe. Il rodaggio è finito, garantisce Juric: «Nikola atleticamente sta benissimo, contro la Lazio ad esempio è stato uno dei migliori per gli standard fisici, dati alla mano: è un atleta potente, è arrivato già in buone condizioni. Sta bene, come è ottima la condizione atletica della squadra - racconta il tecnico -. In settimana con lui, come con tutti, abbiamo lavorato per alzare il ritmo per reggere l’urto della Cremonese che corre tantissimo»".